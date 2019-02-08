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إثبات وجود "قنبلة مناخية" في روسيا

  • فلسطين اليوم
  • 23:45 - 08 فبراير 2019
قنبلة مناخية قنبلة مناخية
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كشف علماء من المركز العلمي لأكاديمية العلوم الروسية في كراسنويارسك، أن ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين فقط يؤدي إلى تسارع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من تربة القطب الشمالي.

وجاء في الموقع الإلكتروني للمركز، أن العلماء صمموا حجرة يمكن التحكم بدرجة حرارتها. واستخدمت في التجارب التي أجراها العلماء تربة جلبت من القطب الشمالي.

وصمم الباحثون نموذجا لصيف القطب الشمالي مدته 80 يوما، ويتميز بكونه "حار" نسبيا. كما تمكنوا من قياس كمية غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث إلى الوسط المحيط.

واتضح أنه في درجات الحرارة الاعتيادية، بدأ انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة في بداية موسم الحار. ولكن في نهاية الصيف، انخفض انبعاث الغاز إلى الصفر.

وعند رفع درجة الحرارة داخل الحجرة بمقدار درجتين فقط، فإن سرعة انبعاث الغاز لم تنخفض على مدى 80 يوما للتجربة. ولم يتمكن العلماء خلال هذه الفترة من اكتشاف انبعاث غاز الميثان الذي يعد من غازات الاحتباس الحراري أيضا.

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