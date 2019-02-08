اصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البيرة

ودفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقوات كببرة من جيش الى البيرة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط نحو الشبان، الذين ألقوا الحجارة على الجنود.

من جانبه، ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس بالاعتداء على حرمة مسجد جمال عبد الناصر الواقع في مدينة البيرة من قبل مجموعة من المستعربين الذين دنسوا المسجد ترافقهم مجموعة من الكلاب تحت مبررات واهية ومرفوضه.

وقال ادعيس "إن هذا الاعتداء الجبان على مكان عبادة ديني ومقدس، دون مراعاة لحرمته ولقداسته ولقيمته الدينية والمعنوية هو جزء من مسلسل الاعتداءات التي تطال مقدساتنا الاسلامية والمسيحية بشكل يومي خاصة في المسجد الأقصى درّة فلسطين من قبل قوات الاحتلال وسوائب المستوطنين وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينة".

وأوضح ادعيس أن قوة المستعربين التي جاءت لتسرق مقتنيات المسجد من اجهزة تسجيل الكاميرات (DVR)، بعد كسر أبواب غرفة الأذان الموحد، اعتدت بالضرب على الموظف في المسجد حمزة غنام بعد ربطه.