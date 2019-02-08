اصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البيرة

اختطفت قوات المستعربين، مساء اليوم الجمعة، شابا من داخل مسجد جمال عبد الناصر وسط مدينة البيرة.
واختطفت قوات المستعربين الخاصة خادم مسجد عبد الناصر حمزه غانم من البيرة يبلغ من العمر 30 عاما.
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19:50 - 03 فبراير 2019
اختطفت قوات المستعربين، مساء اليوم الجمعة، شابا من داخل مسجد جمال عبد الناصر وسط مدينة البيرة.
واختطفت قوات المستعربين الخاصة خادم مسجد عبد الناصر حمزه غانم من البيرة يبلغ من العمر 30 عاما.