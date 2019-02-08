الناطق باسم الجهاد: الاحتلال يتحمل تداعيات الحصار و استهداف المتظاهرين

أكد مصعب البريم، الناطق باسم الجهاد الاسلامي أن دماء الشهداء غالية وعزيزة، وليس منا من يفرط بهذه الدماء ولحظة الحساب آتية مهما بلغت التضحيات.

و قال البريم في تصريح له مساء اليوم الجمعة: " إن شعبنا اليوم ومن خلال الإصرار على الحشد والمشاركة يؤكد على رسالته ونضاله المشروع حفاظا على حقه ورفضا لأي مساومات على حقه في كسر الحصار".

و اشار الى أن استهداف المتظاهرين عدوان يضاف الى جريمة الحصار ، والعدو المجرم يتحمل تداعيات ونتائج ذلك.

و أوضح أن هذه التضحيات والدماء هي أمانة في أعناقنا ، وهي عنوان نضال لن يتوقف حتى يسقط الحصار والمحاصرون وسينتصر شعبنا ومقاومته وتتحقق اهدافنا بالحرية والعودة إن شاء الله.