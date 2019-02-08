نتنياهو هو قاتل كبير-هآرتس

بقلم: رفيف هيخت

(المضمون: معظم الجمهور لم يسمع عن عوفر كسيف، ولكن في 9 نيسان الامر سيتغير - المصدر).

عوفر كسيف هو النار والكبريت. حتى الانفلونزا التي عانى منها اثناء المقابلة لم تحد الطاقة المتفجرة لديه، هو يتقدم بحماسة ويتقافز في شقته المتواضعة بحثا عن كتاب لماركس وبريمو ليفي من اجل أخذ اقتباس منه يدعم اقواله.

كسيف الذي انتخب هذا الاسبوع للمكان الثالث في قائمة حداش حيث سيحل محل دوف حنين في المقعد اليهودي في الحزب، يتوقع أن يجذب النار اليه ويكون احد اعضاء الكنيست البارزين في الكنيست القادمة.

الهجوم عليه بدأ فور انتخابه من اعضاء مؤتمر الحزب، وسائل الاعلام لاحقته، وفي "يديعوت احرونوت" بن درور يميني دعا الى حرمانه من ترشحه للكنيست. من الصعب القول إن هذا لم يكن متوقعا. كسيف هو من اوائل الجنود الذين رفضوا الخدمة في الضفة. اشتهر بفضل عدد من التصريحات الاستفزازية والمشهور منها هو الصفة التي اطلقها على اييلت شكيد، "حثالة نازية جديدة". في مناسبة اخرى سمى اليهود الذين يحجون الى الحرم بـ "سرطان يجب تصفيته". في حسابه على الفيس بوك البديل له الذي افتتح بعد اغلاق متكرر لحسابه نتيجة تقارير متكررة من نشطاء اليمين، كتب أن ميري ريغف هي قذارة مياه الصرف الصحي المقرف، وأن نتنياهو هو قاتل كبير ورئيس الاركان افيف كوخافي هو مجرم حرب.

هل نتنياهو قاتل كبير؟

"اجل، كتبت هذا في سياق محدد في يوم محدد كان في غزة، حدثت هناك مذبحة لأبرياء ولن يستطيع أحد اقناعي أن هؤلاء الاشخاص هددوا حياة أحد، هذا معسكر اعتقال، ليس معسكر اعتقال بمفهوم برغن بلزن، ولا بأي صورة اقارن الكارثة بما يحدث".

هل تسمي ما تفعله اسرائيل بالفلسطينيين ابادة شعب؟

"أنا اسمي هذا ابادة شعب زاحفة. ابادة شعب هذا ليس أخذ اشخاص الى غرف الغاز. عندما قال يشعياهو ليفوفيتش إن هذا مفهوم اليهودي النازي، سألوه "كيف تقول ذلك؟ هل سنقيم غرف غاز؟ حينها قال أمرين: اذا كان الفرق بيننا وبين النازيين يتلخص في أننا لا نبني غرف غاز فنحن في مشكلة. الامر الثاني ربما أننا لن نستخدم غرف الغاز ولكن العقلية الموجودة في اسرائيل، وقد قال هذا قبل اربعين سنة، كانت تسمح بذلك. أنا اخشى من أنه اليوم بعد اربع سنوات سيئة لحكومة متطرفة جدا يوجد لذلك شرعية اكبر. ولكن هل تعرفين، اتركي ابادة الشعب، يوجد هناك تطهير عرقي. التطهير العرقي هذا يتم ايضا بوسائل القتل وبالاساس بواسطة الاهانة وتنغيص الحياة. سحق كرامة الانسان. هذا يذكرني بكتاب "هذا انسان" لبريمو ليفي".

تقول إنك لا تقوم بالمقارنة ولكنك تعود المرة تلو الاخرى لمراجع الكارثة. لقد طرحت في الفيس بوك ايضا مشهد من "قائمة شندلر" التي فيها النازي امون غات ذبح اليهود بالسلاح من شرفة بيته في المعسكر. لقد قارنت ذلك بما يحدث على الجدار في غزة.

"اليوم كنت سأجد مقارنة اخرى. كتبت في حينه مقال بعنوان "عن الكارثة وعن جرائم اخرى"، هذا يوجد على الشبكة. كتبت هناك بأن كل من يقارن اسرائيل بالكارثة، يقلل من قيمة الكارثة. المقارنة بما كان في الثلاثينيات هو شيء آخر تماما".

على ضوء اسلوب كسيف ليس كل اعضاء حداش فرحوا من انتخابه، خاصة في اوساط اليهود في الحزب. دوف حنين مثلا رفض اجراء مقابلة معه وقول رأيه عمن حل محله في الكنيست. "من محادثات اجريتها يتبين أن احدا تقريبا من النواب اليهود في المجلس (100 من بين 940 عضو) لم يؤيد ترشيحه"، قال احد نشطاء الحزب. "هو يعتبر وعن حق كمن يغلق الباب امام نشاطات حداش داخل المجتمع الاسرائيلي. كل واحد من المرشحين اليهود الآخرين عرض سجل للعمل والنصالات التي قادها. ماذا فعل هو؟ يشتم سياسيين يمينيين في الفيس بوك. لماذا وضعت قيادة الحزب كل ثقلها خلفه؟ اختيار عوفر يعبر عن انسحاب من الهدف التاريخي لاجراء تغيير في المجتمع الاسرائيلي".

"لقد اقترحنا على الحزب نوعين من السياسية"، قالت ياعل رعنان التي تنافست امام كسيف. "سياسة عوفر هي اكثر احتجاجا وسياستي هي اكثر ربطا وميدانية. رأيي هو انه من الصعب جدا ان تكون يساري في اسرائيل لأن كل يساري لا يحتاج الى من يمثله كيهودي أن يكون مستفزا. ولكن عوفر يمثلنا جميعا وليس فقط اليهود. اذا كان هذا من ناحية الممثلين العرب هام اكثر فأنا احترم ذلك".

أحد الاعضاء اليهود في الحزب وصف كسيف بـ "اورن حزان اليسار". خلافا للهجمات من اليمين التي لا تهمه، هذه المقارنة تستفزه. "هذا مهين جدا لي"، قال، "كيف يمكن المقارنة بيننا. هذا الشخص سخر من عضوة كنيست معاقة، اضافة الى ذلك، آمل أن مستوى ثقافتي اعلى منه قليلا".

صدمة للوالدين

كسيف (54 سنة) يحمل شهادة دكتوراة في الفلسفة السياسية من جامعة ال.اس.اي في لندن ويعمل محاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، في كلية سفير وفي الكلية الاكاديمية تل ابيب – يافا. هو يسكن في رحوفوت، متزوج وأب لولد عمره 19 سنة يتجول الآن في امريكا الجنوبية.

في صفوف حداش سينهي عقد ثالث بعد ان شغل عدة وظائف في الحزب. كمحاضر يتميز بالجرأة ولسان سليط، تربطه بطلاب من طرفي المتراس. حتى مع طلابه المتدينين يذهب الى الاستجمام. احدهم كتب تعليق عشية الانتخابات دعا مرشحي حداش لانتخابه. طالب مستوطن كتب له عند انتخابه "أنت انسان مصمم ومجتهد ولهذا جاء تقديري لك. آمل أن نلتقي في ميدان العمل والازدهار من اجل نجاح دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية (كنت ملزم بأن أسجل للنهاية قرصة صغيرة ما)".

كسيف تربى في بيت مبايي في ريشون لتسيون، هو إبن وحيد لأب محاسب وأم عملت في امور مختلفة. منذ طفولته تابع الاخبار، وفي عمر 12 ترشح لمجلس الطلاب. وفي العقد الثاني انعطف بحدة نحو اليسار وتحول الى مؤيد متحمس لماركس والاشتراكية. نتسان هوروفيتس يتذكره من ايام دراستهما معا في المدرسة الثانوية في ريشون لتسيون. وقال بأنه يتذكره كشخص كان يصمم على موقفه بقوة، وكان يساري جدا، شيوعيا متشددا، هذا ليس تمثيلا.

يجب تغيير النشيد الوطني

كسيف يطرح بصوت واضح ومبرر مواقف تتحدى الخطاب العام في اسرائيل، هو يفعل هذا بحماسة كبيرة وكاريزما. في الانتخابات في مؤتمر حداش خطب المتنافسون اليهود الاربعة، الثلاثة الذين خسروا امامه د. افرايم دافيدي، د. يعلاه رعنان ورئيس فرع حداش في تل ابيب نوعا ليفي، قاموا بشرح نشاطهم ورؤيتهم، خلال الخطابات سمع الهمس العادي للجمهور الذي ينتظر وجبة الغداء. ولكن عندما صعد كسيف على المنصة الجمهور سحر. "لن يحل السلام بدون اصلاح جرائم النكبة وحق العودة"، اعلن بصراخ والجمهور هتف له. وكما وصف احد زعماء الحزب "افرايم تحدث عن حقوق العمال، ويعلاه تحدثت عن النقب، وياعيل عن النشاط في تل ابيب، وعوفر كان عوفر".

ماذا تعني عندما تقول حق العودة؟

"الامر الاول هو الاعتراف بالنكبة والظلم الذي فعلته اسرائيل. قارني هذا بمؤتمرات الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا، اذا كنت تريدين، أو المؤتمرات في تشيلي بعد بنوشيه. اسرائيل يجب أن تعترف بالظلم الذي فعلته، الآن الاعتراف بالظلم يشمل اعتراف ايضا بحق العودة. السؤال هو كيف نطبقه. هذا يجب أن يتم بالاتفاق. لا يمكنني القول إنه غدا يجب على جامعة تل ابيب أن تتفكك والشيخ مؤنس يجب أن تقوم من جديد. يجب فحص امكانية أن يكون بدل العودة يمكن اعطاء تعويضات مثلا.

ولكن ما هو الحل العادل حسب رأيك.

"أن يستطيع اللاجئون الفلسطينيين العودة الى وطنهم".

اذا المغزى هو أن يكون هناك يهود يجب عليهم اخلاء بيوتهم.

"هناك اماكن بصورة قاطعة نعم، يجب القول للناس: "يجب عليكم اخلاء اماكنكم". المثال الكلاسيكي لذلك هو اقرث وبرعم. ولكن هناك اماكن بالتأكيد توجد صعوبة اكبر بالنسبة لها. انت لا تحل ظلم عن طريق ظلم آخر".

وماذا بشأن الفضاء العام في اسرائيل؟ كيف يجب أن يبدو؟

"الفضاء العام يجب أن يتغير، أن يكون عائدا لكل سكان الدولة. أنا اختلف مع رؤية الفارس اليهودي".