ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة نعلين الأسبوعية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:10 - 08 فبراير 2019
مواجهات في الضفة مواجهات في الضفة
مشاركة

أصيب مواطن بقنبلة غاز في قدمه، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة التي انطلقت من وسط القرية، تنديدا بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال والتي أدت إلى استشهاد الأسير فارس بارود من قطاع غزة، وكذلك إحياء لذكرى تأسيس حزب الشعب الفلسطيني.

واشارت المصادر الى ان جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين لدى وصولهم الى الجدار العنصري ما ادى الى اصابة شاب بقنبلة غاز في قدمه والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الاحمر.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال، ورفعوا اليافطات الداعية لنصرة الأسرى والحرية لفلسطين.

 

ـــــــــــــ

 

متعلقات