البريم: الارهاب الإسرائيلي لن يمنع شعبنا من مواصلة مسيرات العودة

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، أن الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وخاصة المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار لن يمنع أبناء شعبنا من مواصلة المسيرات السلمية حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح البريم في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة أنواع الإرهاب المحرمة دولياً تجاه أبناء شعبنا سواء (الرصاص أو القنابل المسيل للدموع أو القنص أو الصاروخ)؛ لكن هذا الإرهاب الإسرائيلي لن يمنع أبناء شعبنا من مواصلة المسيرة السلمية، لافتاً إلى أن المقاومة ملتزمة بواجب الدفاع عن نضال وخيارات شعبنا.

وقال: إن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتحدى الإرهاب الإسرائيلي وينتصر عليه فهناك في الضفة المحتلة يقف في مواجهة التغلغل الاستيطاني، وفي القدس ضد مشروع التهويد والتهجير القسري، وهنا في غزة يقف متحدياً للإرهاب الإسرائيلي حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة".

وأشار إلى أن الآلاف من أبناء شعبنا يحتشدون وينتصرون اليوم دعماً واسناداً لحقهم في الوجود على هذه الأرض، ويؤكدون بأن لا يمكن أن نساوم على كسر الحصار، لافتاً إلى أن شعبنا اليوم يوصل رسالة إلى العالم بأن المسيرات مستمرة على قاعدة أن النضال والكفاح هما من حقنا حتى تحرير أرضنا المحتلة.