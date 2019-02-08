اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ45 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تحت عنوان جمعة "لن نساوم على كسر الحصار".

وأفاد مراسلنا، بأن جماهير غفيرة توافدت منذ ساعات ظهر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزةـ، للمشاركة في الجمعة الـ45 لمسيرات العودة وكسر الحصار، تأكيداً على استمرار المسيرات السلمية حتى تحقيق العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.

وأوضح مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عددٍ من المواطنين بالاختناق الشديد، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال نشر جنوده بشكل مكثف قرب السياج الزائل تمهيداً لقنص واستهداف المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن المواطنين السلمين يواجهون رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وقنابل الغاز المسيل للدموع بالحجارة فقط.

استشهد منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في (31/3/2018) أكثر من 260 مواطناً فيما أصيب أكثر من 26 ألفاً بجراح مختلفة.