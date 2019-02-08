إصابات بالاختناق في بيت لحم

أصيب مواطنون اليوم الجمعة بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاههم أثناء زراعتهم أشجار في أراضيهم ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وقال الناشط الإعلامي حمد طقاطقة: إن قوات الاحتلال ومستوطنين اعتدوا على نشطاء ومواطنين يزرعون الأشجار في أراضيهم في منطقة جبل أبو سودة غرب البلدة، مشيراً إلى أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.

وأكد أن المستوطنين يقتلعون أشجار المواطنين في تلك المنطقة باستمرار على الرغم من امتلاك صاحب الأرض بقرار من "الإدارة المدنية" أن الأرض ملكية خاصة.