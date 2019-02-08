جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يتدرب على القتال في لبنان

أجرى لواء "غفعاتي" في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تدريباً واسع النطاق، استمر أسبوعًا، حيث تدرب اللواء كطاقم قتالي متكامل بمشاركة قوات المدرعة والهندسة والمدفعية والكلاب المدربة وبمساندة سلاح الجو، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وأضاف بيان الجيش: " جرى التمرين في غور الأردن، وحاكى قتال في الجبهة الشمالية بأحوال جوية معقدة وفِي مناطق جبلية لتدريب اللواء للقتال في منطقة لبنان، وتدرب القادة والجنود على احتلال وتطهير مناطق والاشتباك مع عناصر العدو بالإضافة إلى إجلاء الجرحى تحت نيران وتحديات إضافية في ميدان القتال، كما تم استخدام المركبات المدرعة من نوع "نامر" الحديثة لأول مرة في لواء غيفعاتي والتي تزيد من قوة جيش الاحتلال القتالية.

ويعتبر التمرين المرحلة الأخيرة في فترة التدريب الشمالي للواء والتي استمرت 4 أشهر".

وقال قائد الفرقة الفولاذية العميد عودد باسيوك: " تدرب لواء "غفعاتي" هذا الأسبوع في سيناريوهات شمالية.