الفيفا تصدر تصنيفها الشهري للمنتخبات.. وقطر أبرز المفاجآت

شهد التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، قفزة هائلة للمنتخب القطري بعد نجاحه في التتويج ببطولة كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في التاريخ.

وصعد المنتخب القطري 38 مركزًا دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ55 عالميًا ويحتل المركز الخامس قاريًا.

أما على صعيد عرب آسيا، صعدت الإمارات 12 مركزًا لتحتل المركز الـ67 عالميًا، والعراق ثمانية مراكز لتحتل المركز الـ80 عالميًا، والأردن قفزت 12 مركزًا (97 عالميًا)، والبحرين مركزين (111 عالميًا).

وتراجعت السعودية مركزًا لتحتل المركز الـ70 عالميًا، وسوريا تسع مراكز لتحتل المركز الـ83 عالميًا، ولبنان أربع مراكز (85 عالميًا)، وسلطنة عمان ثمان مراكز (90 عالميًا)، وفلسطين مركزًا (100عالميًا)، واليمن ثمان مراكز (143 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة، إيران في الصدارة (22 عالميًا)، يليه اليابان (27 عالميًا)، وكوريا الجنوبية (38 عالميًا)، وأستراليا (42 عالميًا)، وأخيرًا قطر.

وعلى صعيد عرب أفريقيا، تراجعت تونس مركزين (28 عالميًا)، والمغرب ثلاثة مراكز (43 عالميًا)، ومصر مركزًا (57 عالميًا)، والجزائر مركزين (69 عالميًا)، وليبيا مركزًا (105 عالميًا)، فيما حافظت السودان على مركزها (127 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة، السنغال في الصدارة (24 عالميًا)، ثم تونس فالمغرب، فنيجيريا (46 عالميًا)، وأخيرًا جمهورية الكونغو الديمقراطية (51 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى قارة أوروبا، بلجيكا في الصدارة (الأولى عالميًا) متفوقة على فرنسا (الثاني عالميًا)، فكرواتيا (الرابع عالميا)، ثم إنجلترا (الخامس عالميًا)، وأخيرًا البرتغال (السادس عالميًا).

وتراجعت تركيا مركزين لتحتل المركز الـ41 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى قارة أمريكا الجنوبية، البرازيل في الصدارة (الثالث عالميًا) متفوقة على أوروغواي (السابع عالميًا)، والأرجنتين (11 عالميًا)، وكولومبيا (12 عالميًا)، وأخيرًا تشيلي (13 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى قارة أمريكا الشمالية، المكسيك في الصدارة (17 عالميًا)، متفوقًا على أمريكا (25 عالميًا)، فكوستاريكا (37 عالميًا)، ثم جامايكا (54 عالميًا)، وأخيرًا هندوراس (63 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات العشر الأولى على مستوى العالم، بلجيكا ففرنسا، ثم البرازيل فكرواتيا يليه إنجلترا فالبرتغال فأورغواي ثم سويسرا وإسبانيا وأخيرًا الدنمارك.