جيش الاحتلال يجري تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي

من المقرر أن يجري جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، في إطار التدريبات السنوية "جينفير بولكان"، بداية الأسبوع القادم.

وقالت القناة السابعة العبرية، التي أوردت الخبر، مساء أمس، إن التدريبات ستجري جنوب "إسرائيل"، وستبدأ بتاريخ 10 فبراير، وستنتهي بتاريخ 14 فبراير.

وأضافت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ بنشر بعض المعدات العسكرية، والمواد اللوجستية، في بعض القواعد بالجنوب، استعدادا لاستقبال القوات الأمريكية، التي ستشارك في هذه التدريبات.

ووفقا للقناة السابعة، سيشارك في هذه التدريبات، 300 جندي من الجيش الأمريكي، و400 جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من وحدات مختلفة.

ونقلت القناة عن الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قوله: "إن هذه التدريبات معد لها مسبقا، وسيُلاحظ السكان خلالها حركة نشطة للطائرات الحربية، والمركبات والآليات العسكرية".

وأشارت القناة العبرية، الى أن هدف التدريبات هو، تقوية التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل الخبرات، وتحسين القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات المختلفة.