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كوشنير وغرينبلات يزوران 5 دول عربية لتعزيز صفقة القرن 

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:24 - 08 فبراير 2019
غرينبلات وكوشنير غرينبلات وكوشنير
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كشفت مصادر إعلامية عبرية، صباح يوم الجمعة، عن جولة قريبة، لمستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنير، ومبعوثه للشرق الأوسط الأوسط جيسون غرينبلات، إلى المنطقة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن كوشنير وغرينبلات سيزوران الشرق الأوسط نهاية الشهر الحالي، لدفع خطة السلام " صفقة القرن ".

ونقلت الصحيفة "الإسرائيلية" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن كوشنير وغرينبلات يعتزمان زيارة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعاً، وقد يضيفان بلدين آخرين إلى جدول رحلتهما؛ وذلك لمناقشة الجانب الاقتصادي للخطة.

يأتي ذلك بعد أن يُطلع كوشنر، عدداً من المسؤولين الدوليين، منتصف الشهر الجاري، على تطورات الخطة الأميركية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون أن يكون من الواضح إذا ما كان سيكشف عن كافة تفاصيلها.

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