رسالة من مواطن في الضفة للطفل محمد النجار في غزة

كتب سعيد عمر

يامحمد .. يا زينة شباب البلد ،انا رح أحكيلك اشي مش كل الناس بتعرفو عني .. والي ما بعرفني ما بقدر يلاحظ علي .. اني بعين وحدة ..

انا تصاوبت في عيني الشمال في 2014 ايام #الحرب_على_غزة في #مواجهات_البيرة ع المدخل الشمالي لرام الله ع حاجز dco اذا سمعت فيه.. برصاصة مطاط ضربت تحت عيني بشوي وكسرت نص وجهي وصابني تمزق بالشبكية وعصب العين غير الجرح الكبير بوجهي .."

وبعد ثلات شهور عرفت اني مش حقدر أشوف بعيني مرة تانية ..

بديش أكذب عليك وأقلك إني ما حسيت بالنار بتمشي بدمي ..انو بعد تسع سنين في السجن أول سبع شهور تروح عيني بديش أقلك إني ما كنت لما أقعد لحالي أحزن على قطعة من جسمي انقتلت بديش أكذب عليك وأقلك إني ما حسيت إني صرت أضعف وإني ناقص عن باقي الناس ..

بديش اقلك إني لما كنت أمشي بالبيت أو بالشارع ما كنت اضرب بالاشياء وأحيانا بالناس في أول الفترة بعد الاصابة .. انا كنت البس شنطة بقشاط طويل عشان اضب ايدي اليسار فيها وما تضرب بالسيارات الواقفة او بالناس الي ماشية

انا كنت اصحى مفزوع من نومي لان كنت شوف الاصابة كمان مرة في كوابيس وحتى كنت حس بالوجع كمان مرة ..

أنا كنت أعصب كثير لما ما اقدر احلق لحتي منيح لاني مش شايف الجهة اليسار .. وكنت عصب اكثر لما أدور ع شغلة وتكون قدامي وانا مش شايفها ولما اجي امسك اشي ويفلت مني لاني ما مسكتو منيح والخوف ملازمني طول الوقت اني افقد كل بصري ..

مش ححكيلك عادي وميهمكش ولا معلش لاني بعرف إلي بقلك إياها مهما كان بحبك مش ممكن يحس بالوجع الي انت فيه الا اذا فقد جزء من جسمو

بعد فترة من الاصابة بلش الجرح يطيب واثره يخف ع وجهي .. والعظم بلش يلحم وبطلت أحس بوجع ولا عظم بتخلخل لما اتحرك .. الوجع الي كان في وجهي صار يخف يوم عن يوم

بس الوجع الي كان بروحي كان بعدو أخضر ما ذبل ..

الوجع ما كان من الضربة ولا من الخوف من العمى والعتمة ولا من حقيقة اني هلا بشوف بعين وحدة بس ..

الوجع كان لاني اخر اشي شفتو بعينتين كان واحد زي زيك هيك بشبهنا وبحكي عربي متلنا لكنو مش منا وع كتفو نجمتين وهو بحكيلنا أنو المواجهات على الحاجز عيب وانو بصرش نعمل هيك وضل واقف بينا وبين المستوطنين والجيش الي هاجمين ع بيت من بيوت الناس الي جنب المستوطنة ..

أنا بدي أحكيلك عن فلسطين إلي إنت بتفكر أنو بجوز ما تشوفها بحياتك والي أنا شفتها من شباك البوسطة تاعة السجن ..بدي أحكيلك عن البحر إلي اول مرة بشوفو كانت من شباك البوسطة تاعة السجن وأنا عمري 25 سنة وهو مش بعيد عن دارنا أكثر من نص ساعة ع البسكليت عن هاي البلد إلي متل الحلم .. ومتل اللعنة .. فلسطين الي ما بشوفها منيح وبقدر يشوف قديش هي حلوه الا الي بتكون عنيه حمر من الدمع والدم ..واديه مكلبشة بالحديد .. فلسطين الي ما بشوفها ولا بعرف قديش حلوة وقديش بتستاهل الا بفقد قطعة من لحمو وقطعة من عمره عشان ترجع .. وعشان نرجع ..

اكيد بتسأل حالك ليش ضربوني بعيني .. ليش بضربونا بعنينا ..

مش لانهم حاقدين ولا لانهم مجرمين ولانهم انذال بس .. بضربونا بعينينا عشان ما يشوفو نهايتهم فيها .. عشان ما يشوفو فلسطين إلي بعنين كل واحد فينا بتقرب يوم عن يوم وتصير أقرب وكذبتهم كل يوم بتصغر وبتتكسر وبتنخلع من الارض زي السلك الزائل .. بضربونا بعينينا وباجرينا عشان ما نعرف الطريق لفلسطين من وين وما بعرفو انو فلسطين بنشوفها وبتشوفنا حتى لو راحت عنينا .. انا كنت أفكر إنو عيني بعد الاصابة ما رح تشوف مرة تانية زي ما كل الدكاترة حكولي ...

لكن في يوم من أيام الحرب ب 2014 كان العسكر تاع السلطة مسكر الطريق بالمتاريس والدروع والعصي بين الناس وين مستوطنة بيت ايل ولما وصلت المسيرة عند العسكر ضربونا وضربو علينا غاز اشتروه من مصانع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة والناس كانت تهرب من الضرب والغاز تاع حكومتنا وشرطتنا وتراجعت لاخر الشارع وتفرق الشباب بين الحارات وقتها عيني حرقتني كثير ودمعت ومكنتش قادر افتحها بس بعد بشوي سمعت واحد بين الناس بصيح وبقول خطفنا جندي خطفنا جندي .. أولها ما صدقنا .. بس لما سمعنا بيان المقاومة الناس صاحت كلها مع بعض من الفرح وركضت باتجاه العساكر إلي هربو من قدام الناس إلي كملت باتجاه المستوطنة واشتبكت مع الجيش .. هاي اللحظة أنا كنت شايف بعيني التنتين .. كنت شايف فلسطين بتقرب أكثر

وكل مرة بنرد الصاع للاحتلال وبنوجعهم بحس عيني رجعت تشوف..

بعد فترة نسيت إني ما بشوف الا بعين وحدة ...

قبل كنت بخاف اركض بخاف العب "فطبول" سوق سيارة بسكليت حتى .. بس بعد فترة تعودت رجعت اركض واعمل كل اشي تقريبا زي اول ومعدتش حسيت إني ناقص عن الناس باشي وبطل حدا بعرف اني بشوف بعين وحدة.

البلد هاي الي زي الحلم وزي اللعنة هي بلدنا احنا .. ما بشوفها الي ايدو بايد المحتل ع ولاد شعبو.. وما بشوفها الي بوخد الي قتلونا وسرقو بيوتنا بالاحضان .. البلد هاي ما بشوفها الي بشحد عليها وعلينا وبركب ولادو التنابل مسؤولين علينا .. البلد هاي ما بشوفها الي غارق هو وولاده بالعسل ع حساب دمنا وحياتنا واحنا والبلد غارقين بالدم والهم والخراب .. البلد هاي ما بشوفها الي بقطع رواتب الغلابة اسرى واهالي شهدا وموظفين مسكين وبفصل معلمين وموظفين وبقطع رزقهم عشان قالو بكفي تسرقونا .. هاي البلد ما بشوفها الي بقولو عن حالهم قيادة وبتقاتلو ع الكراسي وبباتو شبعانين والناس جعانة وبنامو دفيانين والناس بردانة وبنامو مرتاحين والناس مظلومة وكرامتهم مهانة هاي البلد ما بشوفها الي بغير لجيبات الجيش #البنشر هاي البلد ما حدا بشوفها غيرك ..

أنا كنت دايما اتطلع من شباك البوسطة ع فلسطين .. عسقلان والسبع والكرمل وبحر حيفا وبيسان وطبريا وام خالد والنقب .. كنت اسال حالي بيجي يوم ونقدر نشوف هاي البلاد من غير سياج ومن غير ما نكون مكلبشين ولا خايفين حدا يسألنا عن تصريح أو هوية؟

كل الناس كانت تقول مستحيل صعب .. زي ما كانوا يحكو عن المستوطنات إلي كانت بغزة مستحيل يطلعو ..

بس لما شدينا حالنا ووقف