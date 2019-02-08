عباس يؤكد على ضرورة تطبيق قانون الضمان فور الانتهاء من التعديلات

أكد رئيس السلطة محمود عباس خلال لأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي، واصفاً إياه بالقانون الوطني الذي يعبر عن السيادة الفلسطينية، وأن ما جرى هو تأجيله لحين استكمال المشاورات والأخذ بالتعديلات.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن أعضاء في ثوري فتح، أن الرئيس عباس كلف ماجد الحلو رئيس هيئة الضمان الاجتماعي بالاستعداد خلال الفترة القادمة لبدء العمل بتطبيق القانون، فور انتهاء الحوارات حول التعديلات المطلوبة.

وكشف أعضاء في الثوري، أن الرئيس عباس كان غاضباً خلال حديثه عن بعض الملفات المتعلقة بالوضع الداخلي.