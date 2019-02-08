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جعفري: إيران ستمطر "إسرائيل" بوابل من الصواريخ إذا ارتكبت حماقة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:21 - 08 فبراير 2019
باخرة ايرانية باخرة ايرانية
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كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري عن صاروخ بالستي جديد ومدينة لصناعة الصواريخ، محذراً "إسرائيل" من ارتكاب أي "حماقة" ضد إيران.

وكشف الحرس الثوري، الخميس، عن "مدينة لصناعة الصواريخ تحت الأرض"، وصاروخ باليستي جديد بعيد المدى من طراز "دزفول".

وقال قائد الحرس الثوري إن الكشف عن مدينة الصواريخ هو "رد على الغرب المارق".

وأضاف جعفري: "نفتخر بتطوير صناعاتنا الدفاعية ولا نخشى من أي دولة"، مشيراً إلى أن إيران ستمطر "إسرائيل" بوابل من الصواريخ "في حال ارتكبت أي حماقة ضد بلاده".

ولفت مع ذلك إلى أن إيران لن تكون من يبدأ الحرب، لكنها لن تباغت بأي حرب.

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