فرض حظر على نتنياهو من التقاط ونشر صوره مع جنود الجيش

أفاد موقع هأرتس العبري بأنه من المتوقع أن يحظر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبت على رئيس الحكومة ووزير الحرب بنيامين نتنياهو نشر صوره مع جنود جيش الاحتلال إلى حين عقد الانتخابات المقبلة في 9 أبريل المقبل.

ووفقا للموقع فقد جاء ذلك بناء على دعوى قضائية رفعها حزب العمل ضد حزب الليكود ، حيث يسعى نتنياهو من خلال نشر صوره مع الجنود إلى إيهام الجمهور الاسرائيلي بأن الجيش الاسرائيلي يتفق تماما مع حزب الليكود وفقا لمزاعم حزب العمل الذي قدم الشكوى .

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أغرق صفحته خلال الفترة الأخيرة بصوره هو وزوجته سارة مع جنود الجيش.