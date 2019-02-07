جيش الاحتلال يجري تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي

يجري جيش الاحتلال، تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، في اطار التدريبات السنوية "جينفير بولكان"، بداية الأسبوع القادم.

وقالت القناة السابعة العبرية، التي أوردت الخبر، مساء اليوم الخميس، إن التدريبات ستجري في المناطق الجنوبية بالبلاد، وستبدأ بتاريخ 10 فبراير، وستنتهي بتاريخ 14 فبراير.

وأضافت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال، بدأ بنشر بعض المعدات العسكرية، والمواد اللوجستية، في بعض القواعد بالجنوب، استعدادا لاستقبال القوات الأمريكية، التي ستشارك في هذه التدريبات.

ووفقا للقناة السابعة، سيشارك في هذه التدريبات، 300 جندي من الجيش الأمريكي، و400 جندي من الجيش الإسرائيلي، من وحدات مختلفة.

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش قوله: "إن هذه التدريبات معد لها مسبقا، و وسيُلاحظ السكان خلالها حركة نشطة للطائرات الحربية، والمركبات والآليات العسكرية".

وأشارت القناة العبرية، الى أن هدف التدريبات هو، تقوية التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل الخبرات، وتحسين القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات المختلفة.