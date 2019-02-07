الشمس و البحر و الشجر.. عناصر لوحات فنية تخرج عن المألوف!

استطاعت الفنانة التشكيلية شيماء دلول، 22 عاماً أن تجعل من الشمس و الأشجار لوحات فنية جميلة، بأدوات بسيطة، سعياً منها نحو التميز و الإبداع و الخروج عن المألوف في ظل تزاحم المواهب الفنية التي يزخر بها المجتمع الغزي، متحدية بذلك ظروفاً كثيرة واجهتها كأبناء وطنها في قطاع غزة.

شاطئ البحر و المنتزهات و الأماكن الطبيعية شكلت وجهة أساسية لشيماء، لتقوم برسم لوحات من وحي الطبيعة تنبض بالحياة و تجسد الحياة الطبيعة و الحياة اليومية.

تقول شيماء لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "لقد برزت موهبة الرسم لدي حينما كنت طفلة في المدرسة، حيث كنت أرسم لوحات جميلة، إلا أن الظروف كانت حائلاً أمامي من إكمال دراستي الجامعية لتنمية هذه الموهبة، إلا أنني اتخذت من حجرتي الصغيرة مرسماً لي، استطعت من خلاله رسم لوحات جميلة لاقت اعجاب الكثيرين".

و لفتت الى أنها استعانت بمواقع الانترنت، و شاركت في دورات تدريبية متعددة للدمج بين الألوان وعناصر الصورة، مما ساعدها في تكوين هويتها الفنية مع الوقت، حتى وصلت الى هذا المستوى من الاحتراف و الاتقان.

و تضيف: "ساعدني الأهل و زوجي في تنمية مهارتي، و شجعوني على الاستمرار حتى أصبحت أمارس الرسم بعائد مادي، استطيع ان اساعد زوجي في تحمل أعباء الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

و أشارت الى أن رسوماتها بسيطة ومن ادوات بسيطة، فرغتها وحاولت تصويرها في اماكن طبيعة حتى تندمج داخل الطبيعة مثل الشمس والاشجار التي تتداخل فيها.

و تابعت تقول: "يبدأ الرسم مجرد ما أمسك ورقة بيضاء وأضعها على ستاند ثمَّ التقط المشرط وأقوم بتفريغها وتشكيلها"، لافتةً الى أنها تتقن الرسم على خامات مختلفة كالخشب، والفحم، والزيت، والبهارات، وورق الغار، والحلويات والأحجار، إضافة إلى الرسم بالفحم.

و أوضحت دلول بأنها واجهت الكثير من الصعاب بالعزيمة و الإصرار على تنمية موهبتها، و أنها مازالت مستمرة في هذا الطريق لتصل لدرجة الاتقان.

و تعرض دلول رسوماتها من خلال حساب خاص في الرسم عبر تطبيق الانستقرام، وخلال فترة قصير أصبح لديها عدد كبير من المتابعين الذين أعجبوا بما ترسمه.

و تطمح الفنانة شيماء لأن تصل لدرجة الاتقان العالمي في الرسم وان تعلم الرسم للأطفال والايتام لتكون ع وجوهم الابتسامة، كما تطمح لأن يكون لديها معرض يجمع رسومات، و أن تحصل على لقب رسامة التميز وتفريغ.

















