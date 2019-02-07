الفدائي يلقى اشادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

قال الشيخ سلمان بن ابراهيم بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن مشاركة منتخب فلسطين في نهائيات بطولة كأس أمم آسيا كانت مشاركة مميزة وتركت بصمة في البطولة.

وأشاد بن ابراهيم بالروح العالية التي ظهر عليها جميع لاعبي المنتخب الفلسطيني وتأكيده على التزام لاعبي "الفدائي" بإبراز قيم التنافس الشريف والروح الرياضية في جميع مبارياته التي خاضها في المجموعة الثانية.

وتضمنت رسالة بن إبراهيم " يسعدني أن انتهز مناسبة ختام منافسات بطولة كأس آسيا الساعة عشر- الإمارات2019، لأبادلكم التهاني بالنجاح الباهر لهذا الحدث القاري الكبير الذي ساهم في تأصيل روح الوحدة والتضامن بين أسرة كرة القدم الآسيوية. وإننا على قناعة تامة بأن مكتسبات بطولة كأس آسيا 2019 ستشكل إرثاً مجيداً للكرة الآسيوية ومحطة انطلاق متجددة أكثر إشراقاً للعبة في قارتنا العزيزة".

وكانت فلسطين خرجت من دور المجموعات للبطولة بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين جمعتهما من تعادلين مع سوريا والأردن وبينهما خسارة أمام أستراليا.

وانتظرت فلسطين التأهل لدور المجموعات بعدما خدمتها النتائج في بقية المجموعات حتى الجولة الثانية، فيما كانت منافسات الجولة الثالثة مهمة لأربع من ست مجموعات، إلا أن نتائج هذه الجولة لم تخدم فلسطين فغادرت البطولة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن منتخب قطر فاز بلقب البطولة بعدما تغلب على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وهي المرة الأولى التي تفوز بها قطر باللقب بفريق تم إعداده وتجهيزه من 13 عاماً.