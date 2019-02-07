وفد حماس برئاسة هنية يلتقي شيخ الأزهر بالقاهرة

التقى، اليوم الخمس، وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، بشيخ الأزهر د. أحمد الطيب في العاصمة المصرية القاهرة.

وعبّر الطيب عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهالي قطاع غزة للتخفيف من معانتهم.

وقدّم هنية وأعضاء المكتب السياسي المرافقين له وهم صالح العاروري ود. خليل الحية، شرحاً عما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر وخاصة استهداف القدس والمقدسات والمسجد الاقصى ومحاولات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي، وضرورة تضافر الجهود من كل مكونات الأمة في سبيل حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس وتعزيز صمود أهلنا فيها.

واستعرض الوفد ما تتعرض له ثوابت القضية الفلسطينية من استهداف وخاصة الأرض والتغول عليها بالاستيطان وتصفية قضية اللاجئين، وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من تشديد الحصار عليه وسبل التخفيف عنهم.

وشكر الوفد، مشيخة الأزهر على عقدها مؤتمراً لنصرة القدس وفلسطين وقوافل الإغاثة الإنسانية لغزة، مشيدًا بالعلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وعبّر عن شكره لمصر وقيادتها لما تقوم به من جهود للتخفيف عن أهلنا في غزة وحماية القضية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية.