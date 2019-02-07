وفاة مواطن في ظروف غامضة شرق الشجاعية

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة مواطن من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي المواطن(م.س) 50 عاما جثة هامدة من الشجاعية لمشفى الشفاء، موكدا أنه سيتم عرضه على الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الوفاة.