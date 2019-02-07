نشطاء الخليج يلقنون حسابًا إسرائيليًا خُصص لهم درسًا قاسيًا

رد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي ما أسمته "إسرائيل" سفارة افتراضية لها في الخليج، في ظل ما زعمت أنه تقارب كبير بينها وبين الدول العربية، من بينها دول الخليج.

وقال حساب "إسرائيل" بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية "يسرنا أن نعلن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".

وأضاف الحساب "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قبل ساعات مشاركة الحساب الجديد للسفارة الافتراضية عبر تويتر، مغردا "إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم".

لكن الرد من نشطاء مواقع التواصل وخاصة في الخليج العربي لم يتأخر، إذ أكدوا الرفض القاطع للشعوب العربية للتعامل مع الاحتلال الإسرائيل الغاصب.

وبيَّن النشطاء أن محاولات "إسرائيل" لن تفلح، وإن انساق إليها البعض، لكن السواد الأعظم من الشعوب العربية تحارب هذا الكيان المحتل.

يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج. نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات pic.twitter.com/eaoLyc8fJm — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGCC) February 5, 2019

التفاهم بين الشعوب لا يكون بهذه السهولة التي تظنون , أنتم محتلون و ستبقون في نظرنا هكذا حتى و لو حاول كل الكون تجميل صورتكم القبيحة , لا يمكن أن نمد جسور السلام مع "دولة" بنيت على أجساد الشهداء في #فلسطين , دولة عصابات لا يمكن أن يحدث معها تفاهم إلا بزوال إحتلالها



توقيع : سعودي — محمـد الجـارالله (@mdonshatat) February 5, 2019

مهما صار تبقون اعداء للامه الاسلاميه والعربيه — ابـو طـلال الجـروان (@Victorh70561618) February 5, 2019

تهدمون البيوت على رؤس ساكنيها وتتكلمون عن التفاهم لعنة الله عليكم — Abu nasser (@Abunasser33) February 6, 2019

لن يقبل التطبيع معكم ولا الحوار ، انتم لستم جيران ، انتم اغتصبتم ارض اخواننا في فلسطين ليس لكم الا ان تفكروا في الرحيل الى البلدان التي جئتم منها وعودة جميع ابناء فلسطين الى وطنهم ، اما انتم كيهود ليس لنا عداء معكم من حيث الدين نحن نحترم كل الديانات . — اسماعيل محمد العمرو (@isamro2) February 5, 2019

ليس بيننا وبينكم الا الحديد والنار ، اذا حان الوقت لن نرحمكم وسنشرد بكم الارض . — شبيب بن يزيد (@AboDYala5566) February 6, 2019

شعب الخليج لا يعترف بالكيان الغاصب حتى يجري معه حوار، الثقة الزائدة سترد عليكم بالانكسار — Jaafar (@_Jaafaar) February 5, 2019

قال تعالى في القرآن الكريم :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ

صدق الله العظيم — BADER DIXON (@baderdixon) February 6, 2019

لن يتحاور معكم سوى حاكم خان الأمانة التي يحمل

أو منتفع منكم او من هذا الحاكم

أو مجرد طبال

لا حوار مع كيان سرطاني في جسد هذه الأمة

لا عهد ولا ذمة لكم التاريخ و الحاضر شاهد على ذلك — Abu MiSsAn (@Ziad79465909) February 6, 2019