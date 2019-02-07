ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. تقارير
  3. عرض الخبر

نشطاء الخليج يلقنون حسابًا إسرائيليًا خُصص لهم درسًا قاسيًا

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 16:45 - 07 فبراير 2019
مشاركة

رد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي ما أسمته "إسرائيل" سفارة افتراضية لها في الخليج، في ظل ما زعمت أنه تقارب كبير بينها وبين الدول العربية، من بينها دول الخليج.

وقال حساب "إسرائيل" بالعربية على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية "يسرنا أن نعلن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".

وأضاف الحساب "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قبل ساعات مشاركة الحساب الجديد للسفارة الافتراضية عبر تويتر، مغردا "إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم".

لكن الرد من نشطاء مواقع التواصل وخاصة في الخليج العربي لم يتأخر، إذ أكدوا الرفض القاطع للشعوب العربية للتعامل مع الاحتلال الإسرائيل الغاصب. 

وبيَّن النشطاء أن محاولات "إسرائيل" لن تفلح، وإن انساق إليها البعض، لكن السواد الأعظم من الشعوب العربية تحارب هذا الكيان المحتل. 

 

 

متعلقات