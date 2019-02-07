تعرف على أبرز عقوبات دوري كرة القدم في قطاع غزة

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والخامسة عشرة من دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- إيقاف لاعب خدمات البريج أسامة أبو قضامة مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- نقل مباراة لنادي بيت لاهيا من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث سيتم تحديد مكان وموعد مباراة الفريق في الجولة الـ20 أمام خدمات دير البلح في وقت لاحق.

- إيقاف المدير الفني لبيت لاهيا محمد المقوسي مباراتين رسميتين.

- إيقاف لاعب خدمات المغازي مهند الللي 3 مباريات رسمية بالإضافة لعقوبة الطرد.

- حرمان عضو إدارة شباب معن باسل القصاص من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.