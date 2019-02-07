خطاب ترامب ينعكس سلبا على الأسهم الأمريكية

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الأربعاء على انخفاض بعد خطاب الاتحاد، الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونغرس، ولم يطرح فيه أي مبادرات محددة بشأن السياسة الاقتصادية.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضا بنسبة 0.08% إلى 25390.30 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% لينهي الجلسة عند 2731.61 نقطة.

في حين أغلق المؤشر "ناسداك" المجمع على انخفاض بنسبة 0.36% إلى 7375.28 نقطة.

وتمسك ترامب خلال خطابه ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مشيرا إلى أن إدارته أرسلت مقترحا إلى الكونغرس بهدف إنهاء الأزمة عند الحدود الجنوبية للبلاد.

إضافة إلى ذلك دعا ترامب الكونغرس إلى اعتماد قانون ينص على فرض رسوم جمركية على بلد معين خلال وجود قيود تجارية "غير عادية" معه.