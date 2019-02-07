أبو زايدة: سأطرق كل الأبواب العربية والدولية لاستعادة راتبي

طالب سفيان أبو زايدة القيادي في حركة فتح، على مهنا مستشار الرئيس للشؤون القانونية، بالعمل على إعادة راتبه التقاعدي الذي تم قطعه بشكل مخالف للقانون، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه وسيطرق كل الأبواب المحلية والعربية والدولية لإعادة حقه.

وجاء في رسالة وجهها أبو زايدة لمستشار الرئيس للشؤون القانونية، أتوجه إلیكم بصفتكم الوظیفیة كمستشار للسید الرئیس محمود عباس للشؤون القانونیة بعد أن تم قطع راتبي التقاعدي الذي ھو حقا لي بما یتعارض مع القانون الفلسطیني الذي تعرفونه جیداً. وأن أمانة المنصب تفرض علیكم تذكیر السید الرئیس بعدم قانونیة ھذا الإجراء وأن منصبة كرئیس للسلطة لا یمنحه الحق في اتخاذ قرارات غیر قانونیة.

وأتوقع منكم العمل على إلغاء ھذا القرار الجائر بحقي وبحق عائلتي، سیما أن ھذا الراتب التقاعدي ھو حصیلة ادخاري خلال عملي في السلطة كمدیر عام في وزارة التخطیط والتعاون الدولي وكذلك ادخاري خلال عملي كوكیل لوزارة الشؤون المدنیة وكذلك عملي كوزیر لوزارة شؤون الاسرى والمحررین.

وأضاف، أعتبر أن مصادرة ھذا الراتب التقاعدي ھو بمثابة عملیة سطو على ھذه المدخرات المصانة بقوة القانون.

وتابع "لقد تحملت في السابق إجراءات ظالمة بحقي على مدار السنوات الخمس الماضیة. لقد تحملت إطلاق النار على مركبتي الخاصة قبل سنوات دون أن یتم اعتقال أفراد العصابة التي نفذت ھذا العمل الجبان وتقدیمھم للعدالة.

لقد تحملت تحویلي إلى ھیئة مكافحة الفساد التي لم تجد ما یمكن اتھامي به وتجریمي وعلى الرغم من ذلك بقي الحجز الظالم على ممتلكاتي حتى ھذا الیوم.

ھذا الحجز الذي أصدر النائب العام السابق قرارا ببطلانه وامر برفع اشارة الحجز ولكن قراره لم ینفذ.

ولقد تحملت أیضا عندما اضطر النائب العام اصدار قرار بإعادة الحجز مرة أخرى في خطوة لھا علاقة بكل شيء ما عدا القانون دون ان یضطر ان یبرر ھذا العمل.

لكنني لن احتمل مصادرة راتبي التقاعدي. لن اسكت عن استمرار المطالبة بھذا الحق وسأطرق كل الابواب المحلیة والاقلیمیة والدولیة.

سأتوجه للقضاء الفلسطیني و لمؤسسات حقوق الانسان المحلیة و الدولیة الى أن یعود الحق الى اھله.

الشكر لیل نھار على ان وضعي افضل بكثیر من عائلات كثیرة تم تعرضھم لمثل ھذا الظلم وھذا الاجراء غیر القانوني. مع ذلك لیس في نیتي ان اتنازل عن ھذا الحق مھما تطلب ذلك مني من جھد ووقت.

مع خالص الاحترام والتقدیر د. سفیان ابو زایدة

رام الله في ٧/٢/٢٠١٩