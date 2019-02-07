خطأ يتسبب في طردك من "واتساب" بشكل نهائي

بهدف مواجهة الأخبار المزيفة، أعلن تطبيق "واتساب" مجموعة من الإجراءات المقرر القيام بها لمنع البريد المزعج.

ويقوم التطبيق وفقا لتقارير صحفية مهتمة بنقل أخبار التكنولوجيا، بحظر نحو 2 مليون حساب شهريا.

وأوضحت الشركة أن نظام التعلم الآلي في "واتساب" متقدما للغاية، حيث يمكنه الآن حظر 20% من الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل، وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل.

وتمكنت الشركة من تحديد طرق جديدة يستغلها مستخدمي "واتساب" لإساءة استخدام النظام الأساسي، مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر، يتم الاستعانة بعد ذلك لإرسال البريد المزعج أو الأخبار المزورة.