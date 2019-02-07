نتنياهو يهدد الفصائل بشن عملية واسعة في غزة

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بشن عملية عسكرية واسعة النطاق حال استمر التوتر على الحدود الشرقية للقطاع.

وقال نتنياهو خلال زيارته لغلاف غزة: "إذا لم يكن هناك هدوء على جهتنا من الحدود، فسنضرب بقوة منظمات "الإرهاب" في غزة".

وأضاف نتنياهو نقلاً عن موقع حدشوت 24 العبري: "لن نتردد في خوض مواجهة واسعة مع غزة حتى خلال الانتخابات البرلمانية القادمة".

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت، أنها لن تسمح للاحتلال بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد الاشتباك مهما كلف ذلك من ثمن وأن كل محاولات الاستفراد بالحركة وقيادتها ستبوء بالفشل؛ وقالت في بيان لها: "لا تخطئوا التقدير فلن تكون المقاومة وقادتها وقوداً لمعركتكم الانتخابية".

وتسود حالة من التوتر بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، أثناء مشاركة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل سلمي في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق حدود القطاع، ويتعرض المشاركون لقمع قوات الاحتلال بإطلاق النار المتفجر وقنابل الغاز السامة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في (31/12/2018) نحو 260 مواطناً وأصيب أكثر من 26 ألفاً بجراح مختلفة.