نادي بيراميدز المصري يحصل على تقنية هي الأولى من نوعها في العالم

تعاقد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، على أحدث تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي فور طرحها في الأسواق.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن بيراميدز أصبح "أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية قبل العديد من الأندية العالمية التي تسعي للحصول عليها".

وأوضحت الصحيفة أن جهاز catapult vision الذي حصل عليه بيراميدز، يعد الأهم في مجال التحليل الفني الرقمي إذ يساعد الجهاز الفني في تحليل أداء اللاعبين وتطوير مهامهم في ظل رغبة النادي مواكبة أحدث طرق التحليل الفني في العالم.

وكان نادي "بيراميدز" المصري قد أكد إرساله خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي يتظلم فيه من عدم إقامة المباريات المؤجلة لكل من الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، وهو ما يعتبره أمرا مخلا بالمنافسة بين الأطراف كافة.

وأشار بيراميدز في خطابه إلى أن الأهلي والزمالك منافسي الفريق على لقب الدوري لم يتقابلا في الدور الأول للدوري حتى الآن، رغم أن الدور الثاني بدأ، موضحا أن مواعيد بطولة كأس مصر غير واضحة على الإطلاق.