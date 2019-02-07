أوقاف غزة تعلن عن موعد انطلاق رحلات العمرة لمواطني القطاع

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حسن الصيفي اليوم الخميس: "إن أولى رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة هذا العام ستنطلق نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية مارس 2019م/1441هـ.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الوزارة، مدير عام الحج والعمرة عادل الصوالحة مع أصحاب شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة لمناقشة سُبل تسيير رحلات العمرة ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها من الفنيين لإقرارها والإعلان عنها في أقرب وقت.

وأطلع الصيفي أصحاب الشركات على ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف العمرة، مشيرًا إلى أن وزارته ستفتح الشاشات للشركات الأسبوع المقبل؛ وفقًا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتيسير العمرة.

ودعا الشركات للالتزام بالضوابط والمعايير والابتعاد عن جميع المحاذير التي يمكن أن تسبب أي إشكاليات خلال العمل، محذرًا من أي عمليات نصب واحتيال على المواطنين.

وشكر الصيفي الجهات المصرية المختصة، وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، ورئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور على الجهود المبذولة في هذا الملف.

أما الصوالحة، فاستعرض خلال الاجتماع كافة الآليات المتعلقة بالعمرة من الوزارة باعتبارها الجهة المختصة إداريًا وفنيًا.

ولم يتم تمكين المواطنين في غزة من أداء العمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح مع جمهورية مصر العربية بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.