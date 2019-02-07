مركز حقوقي يطالب بإجراء تحقيق فوري في استشهاد الأسير بارود

حمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل فارس بارود وعن حياة عشرات المعتقلين المرضى الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي ولا يتلقون رعاية صحية ملائمة.

وطالب المركز في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل بارود، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.

كما طالب المجتمع الدولي بإجبار "إسرائيل" على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وقال المركز: "تسلط حالة وفاة المعتقل بارود الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتظهر مدى الإجراءات العقابية التي تتخذ بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة".

يشار إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 7000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم العشرات ممن يعانون أمراضاً مزمنة ولا يتلقون رعاية طبية ملائمة.

واستشهد يوم أمس الأسير في سجون الاحتلال، فارس محمد بارود،51 عاماً، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، المعتقل منذ أكثر من 28 عاماً، بعد ساعات من نقله من معتقل “ريمون” إلى مستشفى “سوروكا”، في ظروف تثير شبهات إهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال، خاصة وأنه كان يعاني من مشاكل في المعدة والقلب والكبد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت بارود بتاريخ 23 مارس 1991، وأصدرت عليه حكماً بالسجن المؤبد إضافة لـ (35) عاماً. وعانى بارود من عدة مشاكل صحية طيلة فترة مكوثه في السجن، بما في ذلك مشاكل في المعدة والكبد والصدر، حيث كان يعاني من الربو.

وتعرّض بارود للعزل الانفرادي لسنوات طويلة كان آخرها عزل لمدة أربع سنوات متواصلة بين العامين 2012 و2016، أدى لتفاقم وضعه الصحي. وخضع العام الماضي لعملية استئصال جزء من الكبد، وعانى على إثرها، غير أن سلطات الاحتلال لم تقدم له العلاج الكافي.

وأمس، تدهورت حالته الصحية على نحو متسارع، وتم نقله الى مستشفى “سوروكا” بمدينة بئر السبع، داخل دولة الاحتلال، وأعلن عن استشهاده بعد ساعات من دخوله المستشفى.