منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

تراجع المنتخب المصري لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" الشهري، ليحتل المركز 57، فيما تصدر منتخب "أسود الترانغا" السنغالي قائمة منتخبات أفريقيا في التصنيف.

وحل منتخب الفراعنة في المركز الثامن على مستوى تصنيف منتخبات القارة السمراء، خلف كل من السنغال وتونس والمغرب ونيجيريا و الكونغو الديمقراطية وغانا والكاميرون.

وحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات بـ 1727 نقطة، تليها فرنسا بـ1726 نقطة، والبرازيل في المركز الثالث برصيد 1676 نقطة.

وجاءت كرواتيا في المركز الرابع بـ1634 نقطة، وإنجلترا في المركز الخامس برصيد 1631 نقطة.

وظل منتخب البرتغال في المركز السادس، وأوروغواي بالمركز السابع، وسويسرا في المركز الثامن، وإسبانيا بالمركز التاسع، والدنمارك بالمركز العاشر.