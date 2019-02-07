"إسرائيل" تهدم قرية العراقيب العربية للمرة الـ 139

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، قرية "العراقيب" العربية، في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ 139 على التوالي.

وقال أحد النشطاء في القرية لوكالة الأناضول، إن القوات الاسرائيلية، اقتحمت العراقيب، وهدمت بيوتها.

وأضاف، الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: " رغم الطقس البارد إلا أن السلطات الاسرائيلية أصرت على الهدم لتشرد الاطفال والنساء".

ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

ومع ذلك فقد أضاف الناشط: " سنعيد بناء العراقيب كما فعلنا في الماضي ولن نرحل".

وهدم قوات الاحتلال القرية للمرة الأولى في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة "الإسرائيلية" بقرية العراقيب، ولكن سكانها - وعددهم بالعشرات- يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية منذ عام 1951 بهدف السيطرة على أراضيهم.

وأشارت "ذاكرات" إلى أن سلطات الاحتلال، لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.