شهاب: قطع مخصصات الأسرى والشهداء جريمة كبيرة بحق الوطن والوطنية

قالت لجنة "الأسرى"، التابعة لتجمع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الحكومة رام الله قطعت رواتب المئات من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، وأخرى لأسرى محررين، ولجرحى الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب قطع رواتب لعدد من أهالي الشهداء ولبعض موظفيها بغزة.

وقال داود شهاب، المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، في كلمة نيابة عن الفصائل: " قطع مخصصات الأسرى والشهداء والأسرى المحررين، والموظفين في القطاعات الخدماتية المختلفة، جريمة كبيرة، بحق الوطن والوطنية".

وأضاف شهاب، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، أمام منزل رئيس السطلة محمود عباس غربي غزة، إن "قضية الاسرى هي قضية إجماع وطني غير قابلة للتمييز والتجاذبات السياسية".

وتابع: " إن قطع مخصصات الأسرى وأهالي الشهداء لا يستهدف خصومة سياسية، إنما يستهدف الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته كقضية تحرر وطني".

وقال: " الشعب الفلسطيني سيبقى رافضا للمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، حتّى في ظل استمرار الضغط والحصار والعقوبات على كل من يقف في وجهها".