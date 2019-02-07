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الاحتلال يفرج عن لبناني تسلل عبر الحدود

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:46 - 07 فبراير 2019
جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشمالية جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشمالية
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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش اعتقل يوم الثلاثاء الماضي، لبنانيا تسلل عبر الحدود، وجرى الافراج عنه لاحقا.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي،: " اعتقلت قوات الجيش يوم أول من أمس (الثلاثاء) مشتبه به، تسلل من لبنان إلى إسرائيل".

وأضاف: " تم اعتقال المشتبه به، بالقرب من نقطة التسلل، وبعد تحقيق قوات الأمن معه، أُعيد إلى لبنان".

وتابع أدرعي: " المشتبه فيه كان تحت مراقبة القوات (الاسرائيلية) خلال الحادث".

ولم يوضح المتحدث العسكري الاسرائيلي اسم اللبناني أو السبب الذي دفعه للتسلل عبر الحدود.

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