الاحتلال يفرج عن لبناني تسلل عبر الحدود

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش اعتقل يوم الثلاثاء الماضي، لبنانيا تسلل عبر الحدود، وجرى الافراج عنه لاحقا.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي،: " اعتقلت قوات الجيش يوم أول من أمس (الثلاثاء) مشتبه به، تسلل من لبنان إلى إسرائيل".

وأضاف: " تم اعتقال المشتبه به، بالقرب من نقطة التسلل، وبعد تحقيق قوات الأمن معه، أُعيد إلى لبنان".

وتابع أدرعي: " المشتبه فيه كان تحت مراقبة القوات (الاسرائيلية) خلال الحادث".

ولم يوضح المتحدث العسكري الاسرائيلي اسم اللبناني أو السبب الذي دفعه للتسلل عبر الحدود.