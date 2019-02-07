لجنة دعم الصحفيين تطالب بالإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

طالبت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الخميس، بضرورة الإفراج عن كافة الصحفيات والإعلاميات المعتقلات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأربعاء، عن الأسيرة استبرق يحيى التميمي (23 عاما) الطالبة بقسم الصحافة والإعلام في جامعة بيرزيت ، وذلك بعد قضائها عامين في معتقلات الاحتلال.

وقال رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري في تصريح صحفي:"إن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه ثلاث اعلاميات وهن الكاتبة لمى خاطر، والكاتبة إسراء لافي، والإعلامية سوزان العويوي وجميعهن لا يزلن موقوفات دون تقديم لهن أي محاكمة أو تهمة تنسب لهن.

وذكر المصري، أنه ولحظة الأفراج عن الأسيرة التميمي، طالبت بدورها الأسيرة كافة المؤسسات الإنسانية الوقوف إلى جانب الأسيرات اللواتي يعشن في ظروف لا إنسانية وقاهرة من كافة الجوانب في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهن وحرمانهن من أيسط الحقوقية الانسانية والحياتية داخل المعتقل، الذي يفتقر الى أدنى الشروط الصحية والبيئية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة التميمي في 20 آذار 2017؛ وهي طالبة صحافة وإعلام في جامعة بيرزيت وكانت على وشك التخرج قبل اعتقالها.

كما طالب رئيس لجنة دعم الصحفيين بضرورة الافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة كحالة الصحفي بسام السايح والذي يعتقله الاحتلال منذ عام وهو موقوف دون تهمة او محاكمة2015 ويعاني من مرض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.

وأشار إلى الأسير الصحفي أسامة شاهين والذي يعاني من مشاكل صحية متعددة في ظهره وقدميه نتيجة وجود "غضروف" في الفقرات ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، كان يحضر لها قبل اعتقاله بأيام في شهر مايو 2018 وحكم إداريا لمدة 4 شهور مع تجديد محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية الحكم ثلاث مرات على التوالي.

وأوضح المصري، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه، 20 صحافياً واعلامياً محكومين بأحكام مختلفة، كما أن الاحتلال يتمادى في تجديد اعتقال عددٍ منهم عدة مرات تحت حجج واهية ودون تهم تذكر.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل (9) صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم:( الكاتب وليد دقة(مؤبد)، محمود عيسى، أحمد الصيفي، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح- باسم الخندقجي- محمد نمر عصيدة- أحمد العرابيد 4 سنوات، رضوان قطناني 20 شهرا)، فيما يعتقل (3) صحفيين إدارياً دون تهمة وهم: ( أسامة شاهين(4 شهور)- محمد منى(6 شهور)- أحمد الخطيب).

وبين أن هناك (8) صحفيين موقوفين دون تهم و بانتظار الحكم عليهم وهم:( الصحفي المريض بسام السايح، ، ياسين ابو لفح، موسى القضماني، – ياسر العرابيد، سوزان العويوي، لمى خاطر، وليد خالد حرب، محمود عصيدة، موسى سمحان، الكاتبة اسراء خضر لافي ).

وأكد المصري انه بعد وفاة الأسير فارس بارود داخل سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي أصبح هناك قلقاً متزايداً على حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال لاسيما الصحفيين منهم .