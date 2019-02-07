اعتقال 8 مواطنين من الضفة المحتلة وإصابة طفل في مواجهات جنوب نابلس

أصيب طفل، الليلة الماضية، بحالة إغماء، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه منازل المواطنين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما اعتقلت فجراً 8 مواطنين من مدن الضفة المحتلة.

واقتحمت قوة من جنود المشاة القرية بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بحالة اغماء، وجرى معالجته ميدانيا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، قرية اللبن الشرقية، وداهمت منزل الأسير فراس حسن نوباني (40 عاما).

وأفادت زوجته عُلا نوباني، بأن الجنود عاثوا خرابا في المنزل واستجوبوها حول زوجها وابنها خالد (16 عاما).

يُذكر أن الأسير نوباني تنتهي محكوميته في شهر آذار المقبل، حيث حكم بالسجن 22 شهراً، وهو الاعتقال الثالث له، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 10 أعوام.

وبشأن الاعتقالات، قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، عماد محمود ابو سمرة من سكان يطا، وصادرت مركبته ومبلغ 40 الف شيكل.

كما وتم اعتقال طارق العقيلي من دورا، ومحمد أبو سالم وأحمد أبو سالم من مخيم الفوار جنوب الخليل.

كما واعتقلت محمد عدنان عابد من جنين وآدم عواودة من رام الله.