طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا، ومصحوبة بعواصف رعدية، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا و باردة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة الأحد المقبل، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.