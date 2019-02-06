الأحمد: سنشكل الحكومة القادمة ولو كانت من "فتح"

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد، يوم الاربعاء، أنه لم يتم طرح أي اسم لرئاسة الوزراء في الحكومة القادمة.

وأضاف الأحمد لـ "تلفزيون فلسطين" أن الرئيس هو صاحب القرار لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، وسيكون هناك اجتماعا للجنة المركزية يوم 15 أو 16 الجاري وبعده سيتم الاعلان عن رئيس الوزراء والذي سيشارك في تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن المركزية تفضل أن يكون رئيس الحكومة أحد أعضائها، وأن "فتح ستتحمل المسؤولية التاريخية وسنشكل الحكومة القادمة ولو كانت فتح لوحدها".

وقال أن جبهة التحرير العربية والنضال الشعبي والتحرير الفلسطينية والعربية الفلسطينية قالوا نريد المشاركة في الحكومة، فيما لم يعط حزبي الشعب وفدا والمبادرة الوطنية جواب رسمي حتى الآن.

وأضاف أن الجبهة الديمقراطية أبلغتنا بقرار عدم المشاركة الآن في الحكومة، وأن لديها استعداد للمشاركة في حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل بما فيها حماس وفتح.

وحول المصالحة، قال "لن نجري حوار إطلاقا مع حماس سواء بشكل ثنائي أو عبر الفصائل أو بشكل دولي إلا إذا قالت "نسلم الحكومة إدارة غزة".

وقال أن دعوة موسكو للفصائل منتصف الشهر الجاري لبحث التصدي لصفقة القرن.