نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية رغم الحرب الكونية التي فرضت عليها.

وفي حفل في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة الذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران اعتبر السيد نصر الله أن إيران ومحور المقاومة هم الأقوى في المنطقة حالياً، وشدد على أن إمكانية قيام "إسرائيل" بحرب على إيران انتهى منذ زمن.

وقال "عندما تشن أميركا الحرب على إيران فإنها لن تكون وحدها في المواجهة"، وأضاف "الأفق أمامنا هو انتصار لمحور المقاومة وهزيمة لمحور أميركا وحلفائها".

وشدد على أن توصيف ما يجري في المنطقة على أنه صراع سعودي – إيراني، هو غير صحيح، معتبراً أن "ما يجري هو حرب أميركية على إيران، والسعودية أداة في هذه الحرب".

ورأى السيد نصر الله أن أميركا "مصرة على محاربة إيران لأنها دولة مستقلة وصاحبة قرارها ولأنها لا تخضع لواشنطن ولا تعمل إلا لمصلحة شعبها.. ولوقوفها إلى جانب فلسطين ودعم حركات المقاومة"، وتوجه للشعوب العربية والإسلامية بالقول "إيران لا تريد من دولكم شيئاً.. وهي جاهزة لأن تعطي وتقدم مما لديها من نفط وكهرباء وصناعات وغيرها".

واعتبر السيد نصر الله أن إنجازات الثورة الإيرانية هي إخراج أميركا و "إسرائيل" من إيران والحصول على الاستقلال الحقيقي، والحفاظ على القرار المستقل منذ 40 عاماً، ورأى أن إيران واحدة من الدول القليلة في العالم المستقلة في قرارها ووارداتها الوطنية.

وتابع السيد نصر الله "من إنجازات الثورة الإيرانية الحفاظ على ممتلكات الدولة ومؤسساتها ومقدراتها والحفاظ على الوحدة"، وأكد أن "الثورة صمدت في وجه الصعوبات وبدأت منذ اليوم الأول ببناء الدولة الجديدة وفق السيادة الشعبية".

كذلك أوضح السيد نصر الله أن "الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني صوتت في الاستفتاء لصالح إقامة الجمهورية الإسلامية" وذكّر بأن "الاستحقاقات الانتخابية لم تتوقف أبداً في إيران حتى أثناء الحرب التي فرضت عليها"، مؤكداً أن "حرباً كونية فرضت على إيران لكنها قاتلت باللحم الحي 8 سنوات وصمدت وانتصرت"، في إشارة إلى الحرب الإيرانية - العراقية.

نصر الله: مستعد لإحضار أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني لمواجهة الطائرات الإسرائيلية

وعن لبنان وعلاقاته بإيران وعدم استفادة لبنان من العروض التي تقدمها طهران مراراً، تسائل السيد نصر الله "لماذا يبقى لبنان خائفاً من التعاون والاستفادة من إيران؟"، وقال "لماذا نبقى في لبنان نستورد الدواء فيما إيران قادرة على مساعدتنا لحل جذري؟"، وأضاف "إيران لديها حل للكهرباء في لبنان بطريقة أسهل من (شم الهوا)".

وقال السيد نصر الله "أنا كصديق لإيران مستعد لأن أحضر للجيش اللبناني أنظمة دفاع جوي لمواجهة الطائرات الإسرائيلية من إيران".