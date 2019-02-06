قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح

قصفت مساء اليوم، مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، هدفين للمقاومة قرب منطقة صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة وسقط احدهما داخل القطاع والآخر داخل منطقة أشكول في منطقة مفتوحة، ما أدى لدوي صافرات الإنذار في أرجاء المستوطنات المجاورة للقطاع.

وعلى الفور ، سارع وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان إلى المطالبة بالعودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وعدم انتظار الصواريخ وسقوط قتلى إسرائيليين.

هذا ولم يعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليته عن إطلاق أي صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.