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ليبرمان: يجب العودة لسياسة الاغتيالات في غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:20 - 06 فبراير 2019
أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق
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دعا وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق أفيغدور ليبرمان مساء اليوم، إلى العودة لسياسة الاغتيالات بحق المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ليبرمان في تصريح له مساء اليوم، إن المواجهة العسكرية بيننا وبين قطاع غزة غير مستبعدة، ولذلك يجب عدم الانتظار حتى سقوط قتلى إسرائيليين علينا، ولذلك لابد من العودة لسياسة الاغتيالات وشن هجوم مكثف على البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت زعم فيه جيش الاحتلال سقوط صواريخ في النقب الغربي، اطلقت من قطاع غزة وسقطت في مناطق مفتوحة، ودوت سافرات الإنذار في أجراء المستوطنات المحاذية للقطاع.

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