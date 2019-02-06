جوال وجامعة غزة يفتتحان مشروع تجهيز مختبر حاسوب

افتتحت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وجامعة غزة، مشروع تجهيز مختبر حاسوب في فرع الجامعة بخانيونس، بهدف تطوير قدرات الطلبة، ومساعدتهم على اتمام دراستهم العلمية بالشكل المطلوب، والعمل على تأهيلهم لسوق العمل الفلسطيني بعد التخرج.

وشارك في الافتتاح الذي تم في مقر الجامعة، فرع الجنوب، رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور، عبدالجليل صرصور، و رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور، رياض الخضري، و مدير فرع الجنوب في الجامعة، الأستاذ الدكتور، سلام الأغا، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، ومدير إدارة إقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية، خليل أبو سليم، ومدير شركة حضارة بغزة، عوني الطويل، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات.

وأثنى مدير فرع الجنوب، أ.د. سلام الأغا على دور شركة جوال لاهتمامها بدعم قطاع التعليم والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، مشيرا إلى أن مشروع تجهيز مختبر الحاسوب الذي تم افتتاحه يخدم شريحة كبيرة من الطلبة، ويساهم بشكل أساسي في تزويدهم بالخبرات العملية والفنية خلال فترة دراستهم، ويؤهلهم لسوق العمل بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن سوق العمل الفلسطيني بحاجة ماسة إلى خريجين يمتلكون الخبرة العلمية والعملية في التعاطي مع متطلبات المجتمع، موضحًا أن مشروع تجهيز مختبر الحاسوب يوفر على الطلبة تكاليف الدورات الذين يسعون للحصول عليها بعد التخرج، وفقا لمتطلبات سوق العمل، ويساهم في رفع سقف الانتاج.

واعتبر أن اهتمام "جوال" وحرصها الشديد على دعم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، نابع من مخططها الاستراتيجي المبني على مسؤولياتها تجاه مؤسسات المجتمع والاستثمار في الانسان وتأهيله، شاكرا كل الجهود التي بذلتها الشركة لتطوير التعليم، ودفع المسيرة التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وشكر شركة جوال في كلمة ألقاها بمناسبة الإفتتاح ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، مثمنا دعمهم المتواصل ووقوفهم إلى جانب الجامعة، والطلبة، والهيئة التدريسية بتوفير متطلباتها التي تعتبر أساسية ونتائجها فعالة للجميع.

بدوره، أوضح مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، حرص الشركة الشديد على دعم المؤسسات التعليمية والإنسانية والخدماتية التي تساهم في بناء المجتمع على أسس سليمة، وتسعى لمواكبة التطور في الشرق الأوسط والعالم المتقدم.

وأكد على الدور الريادي الذي تتبناه الشركة في تقديم أولويات الدعم للمؤسسات العلمية التي تعزز قدرات الفرد في المجتمع، وتنميتها بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات، مشيرا إلى أن مشروع تجهيز مختبر الحاسوب في جامعة غزة، فرع الجنوب، يخدم أكبر عدد من الطلبة ويوفر عليهم الوقت والجهد، من أجل استكمال تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل الفلسطيني بجهودهم الذاتية والعلوم التي تلقوها خلال فترة الدراسة.

وشدد خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المشروع على أهمية دعم "جوال"، لكافة القطاعات التعليمية والإغاثية والانسانية، وفق استراتيجية علمية ووطنية بما يخدم المجتمع بمختلف فئاته.