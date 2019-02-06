نتنياهو: يجب توحيد الصفوف للفوز بالانتخابات

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنا راضي جدا من نتائج الانتخابية الداخلية لحزب الليكود، ولدينا قائمة قوية ستعمل لصالح "إسرائيل".

وأضاف، أن المشكلة تكمن في أن رئيس السلطة محمود عباس أيضا راضي من تصريحات بيني غينتس والذي دعا لتطبيق خطة فك ارتباط ثانية في الضفة الغربية. وادعى أن أبو مازن تمنى لغينس النجاح في الانتخابات "الإسرائيلية".

وقال نتنياهو، علينا أن نوحد صفوفنا ونفوز بالانتخابات ومنع صعود غينتس للحكومة فإما حكومة يسارية برئاسة غينتس وإما حكومة برئاسة الليكود وبرئاستي.

وقد أبدى متحدث باسم رئيس السلطة ترحيبا حذرا اليوم الأربعاء بتصريحات أدلى بها أقرب منافس انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أبدى فيها انفتاحه على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلة في المستقبل.

وقال نبيل أبو ردينة لرويترز إن تصريحات الجنرال السابق بينى غينتس عن التسوية مع الفلسطينيين مشجعة خاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات.

وقال جينتس في تصريحاته لصحيفة إسرائيلية انه يعارض الهيمنة على شعب آخر، وأشار إلى أن إسرائيل قد تكرر إزالة المستوطنات كما فعلت في قطاع غزة عام 2005.