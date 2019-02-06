رئيس جامعة الأقصى يعلن انتهاء أزمة برنامج ماجستير اللغة العربية



خلال لقائه مع عدد من خريجي برنامج ماجستير اللغة العربية بالجامعة ، يرافقه عدد من السادة أعضاء مجلس الجامعة أعلن معالي رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي عن انتهاء أزمة برنامج ماجستير اللغة العربية من قبل هيئة الاعتماد والجودة برام الله ، وذلك بتوجيهات ودعم معالي وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم.

وهنأ معاليه طلبة وخريجي البرنامج بهذه النتيجة التي تنعكس ايجاباً على الطلبة الخريجين والطلبة على مقاعد الدراسة، مؤكداً أن الجامعة وصلت لحالة من الاستقرار بفضل العمل الجماعي والجهد المشترك الذي يهدف إلى الاستقرار بالمؤسسة على المستويين الأكاديمي والإداري؛ وذلك بدعم وحرص معالي د. صبري وأسرة التعليم العالي.