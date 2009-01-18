أبو مرزوق لـ« فلسطين اليوم »: هناك جهود متعددة لوقف العدوان وكسر الحصار عن غزة

فلسطين اليوم : غزة

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن المقاومة حددت أسبوعاً ستفتح خلاله المعابر لإدخال الحاجيات والإمدادات الإنسانية والاغاثية وسيتم الوصول خلاله أيضاً لنتائج لانحساب الاحتلال و فك الحصار عن شعبنا وفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح.

وبيّن أبو مرزوق لمراسل "فلسطين اليوم" أنه وبعد انقضاء فترة الأسبوع ستكون أمام المقاومة خيارات مفتوحة للتعامل مع العدو إن لم يلتزم بما سلف.

وتحدث نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" عن جهود متعددة تبذل لوقف العدوان وكسر الحصار عن شعبنا، ولقد وصلت تلك الجهود إلى نقاط جيدة خاصةً الجهد التركي – السوري.

ولفت إلى المسؤولين الأتراك سيناقشوا هذه المسائل مع الجانب المصري لتنصب هذه الجهود مجتمعةً بالنهاية لما يخدم شعبنا وويوقف العدوان المتصاعد بحقه و يكسر الحصار الظالم المفروض عليه.