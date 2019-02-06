أثناء تسويقه للقبة الحديدية الفاشلة.. نتنياهو: لا تختبروا قوتنا!

قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن شراء الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بمثابة إنجاز كبير لإسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن الصفقة ستوطد العلاقات الثنائية بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، وسيعمل على تعزيز مكانة إسرائيل دولياً على صعيد صفقات السلاح.

وزعم نتنياهو "أن المنظومة الدفاعية التي اثبتت جدارتها تساعد في مواجهة أي تهديد هجومي"، وفي معرض حديثه عن المنظومة قال "لا أنصح أعداءنا بتجربتنا، ولا أنصح باختبار قوتنا".

وأثبتت منظومة القبة الحديدية فشلها خاصة في مواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية في الحروب الثلاثة الماضية (2008/2009 – 2012 - 2014)، الأمر الذي أضر بتسويقها في العالم.