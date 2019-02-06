وزارة الأوقاف تعلن الانتهاء من إجراءات تسيير رحلات العمرة في قطاع غزة

اعلنت سفارة فلسطين في القاهرة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إجراءات ملف العمرة مع مصر والإعلان عن بدء تسيير الرحلات.

وأكّد وكيل وزارة الاوقاف والشئون الدينية حسام أبو الرب ، أن هناك اجراءات تنظيم مواعيد وآليات الخروج والسفر ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية بصفتها الناقل الرسمي الوطني والجهات ذات العلاقة في جمهورية مصر العربية بإشراف سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ،وحضور ومشاركة وزارة الاوقاف والشئون الدينية.

وأكد "أن الخطوات تسير باتجاه تمكين اهلنا في قطاع غزة من أداء العمرة بعد انقطاعها لأربع سنوات نتيجة الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة ، وبتوجيهات من قيادة السلطة في انجاز هذا الملف الهام، وأننا ماضون قدماً في تحقيقه عن قريب خدمةً لأهلنا في المحافظات الجنوبية".

ونوّه البيان الصادر عن المجتمعين إلى أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة هي الجهة الرسمية المخّولة بالإعلان عن جدول تسيير رحلات العمرة بعد الاتفاق على الإطار الزمني مع الأشقاء فى جهات الاختصاص فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعن كافة ما يتعلق بتفاصيل موسم العمرة لهذا العام.