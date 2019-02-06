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حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 06 فبراير 2019
قيادة حماس قيادة حماس
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء يجمع فصائل العمل الوطني في القاهرة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في تصريح صحفي، إن اللقاء سيعقد لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مؤكدا ترحيبا حركته بالدعوة.

ويتواجد وفد من الحركة، برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، في القاهرة منذ يوم الأحد الماضي، حيث أجرى لقاءات منفصلة مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ووزير المخابرات المصرية، عباس كامل.

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