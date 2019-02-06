مهجة القدس ترفض قرار قطع رواتب أسرى وشهداء وجرحى قطاع غزة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، رفضها قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً أن ما حدث من قطع للرواتب هو تفجير أزمات داخلية وتعرية لظهور أسرانا البواسل واستباحة لنضالاتهم.

وطالبت مهجة القدس عبر الناطق الإعلامي بإسمها الأسير المحرر طارق أبو شلوف بعودة الرواتب كاملةً كونها حق ومستحق وليس منة من أحد، داعياً إلى أن لا تكون الرواتب سياسة للابتزاز واللعب بنفسية الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم.

من جهتها اعتبرت مهجة القدس أن هذه الخطوة لا نريدها أن تأتي في إطار سياسة الاحتلال الصهيوني الذي يسعى دوماً لتركيع شعبنا الفلسطيني وأسراه وجرحاه وعائلات الشهداء من خلال قطع رواتبهم، داعيةً رئاسة السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار الجائر وما له من آثار سلبية على هذه الشريحة المناضلة، وطالبت جميع شرائح شعبنا الفلسطيني وخاصة المؤثرة فيه للضغط على الجهة التي أصدرت هذار القرار للتراجع عنه وإلغائه وأن لا تقحم هذه الشريحة في الخلافات والانقسام الداخلي البغيض.