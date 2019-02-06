"إسرائيل" تفتح سفارة لها في الخليج عبر العالم الافتراضي

أعلنت جهات رسمية اسرائيلية عن اطلاق ما اسمته "السفارة الافتراضية" لاسرائيل في الخليج العربي بهدف تعزيز الحوار بين دولة الاحتلال وشعوب الخليج العربي.

واطلقت "اسرائيل" صفحة "السفارة الافتراضية" على تويتر مطلقة عليها اسم "اسرائيل في الخليج- الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول".

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر: "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".